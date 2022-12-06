По Тюмени проехала горящая автоцистерна

Скриншот видео в группе "Типичная Тюмень".

Вечером по тюменской окружной дороге промчался грузовик с полыхающей цистерной. На видеозаписи хорошо видно, как что-то очень сильно горит в задней части бензовоза. Происшествие сняли на видео в районе поворота на Воронинские горки около 17.30.

Автор видео, размещенного в группе «Типичная Тюмень» предположил, что горит содержимое. При этом ни один из водителей транспорта, следующего с бензовозом факелом, не пытается притормозить в целях безопасности. При этом у бензовоза моргают жёлтые подфарники, предупреждающие об опасности. В итоге бензовоз останавливается.

Сегодня, 6 декабря, это уже второй автомобильный факел. Около 9 утра на улице Горького как спичка сгорел рейсовый ПАЗик, ехавший из Тарманов. К счастью, никто не пострадал.

Чем закончилась история с полыхающим бензовозом, мы очевидно узнаем в ближайшее время.

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