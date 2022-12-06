Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Тюмени

Роспотребнадзор проверил тюменские школы.

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в школьных столовых нарушения требований гигиены. С начала учебного года инспекции ведомства побывали в 209 образовательных учреждениях и проверили 4 пищекомбината, отобрав пробы горячих блюд.

Интересовало сотрудников ведомства и школьное меню. В каждом общеобразовательном учреждении проведена оценка фактического рациона питания с утвержденным цикличным меню

- В пищеблоках обнаружены нарушения требований к санитарно-гигиеническому и санитарно-техническому состоянию помещений. Там не соблюдали правила хранения пищи и мытья посуды и столовых приборов. Также есть нарушения в части требований к ведению производственной документации, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора большую часть нарушений исправили буквально на месте — в ходе проверок.

Школам и пищекомбинатам направлены рекомендации направлены рекомендации по соблюдению обязательных требований законодательства.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что один из корпусов школы №5 в областном центре отправили на карантин из-за подозрения на инфекционное заболевание. Проверка показала, что источником заражения школьников стала именно столовая.