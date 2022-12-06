В Тюменской области планируют ликвидировать еще три деревни

В Тюменской области ликвидируют 3 деревни. Фото: Андрей Новиков

Три деревни планируют упразднить депутаты Уватского района. Основная причина – фактическое прекращение их существования. Законопроект поступил в думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Ожидается, что документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

По имеющимся сведениям, в деревне Герасимовка в 2010 году проживали 38 человек. К 2019 году оставалось лишь одно большое подворье.

В Калемьяге уже давно никто не живет, но в 200 метрах от урочища расположился городок нефтяников, которые работают поблизости на Тямкинском месторождении. В километре от деревни есть лесозаготовочное предприятие.

Деревня Нефёдова стала необитаемой недавно. По переписи 2010 года в ней проживали 47 человек.

Деревни Герасимовка и Нефёдова на карте 1970 года.

В Тюменской области 5 городов и 1 268 сёл (по данным переписи населения 2010 года), в том числе 5 рабочих посёлков.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Абатском районе Тюменской области упразднили две административных единицы – деревню Шалашина и посёлок Мирный.