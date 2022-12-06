Тюменка поругалась с мужем и пьяная поехала в соседнее село на своей машине

Тюменка попалась пьяной за рулём. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ялуторовском районе Тюменской области сегодня госавтоинспекторы задержали пьяную автоледи на ВАЗ-21101. Машина забуксовала на обочине дороги Хохлово – Криволукская.

Увидев такую картинку, сотрудники ДПС взяли её на буксир, но лишь затем, чтобы на эвакуаторе отправить на штрафстоянку.

35-летняя автоледи была пьяна. Показания алкотестера составили 1,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Жительница Ялуторовска употребляла спиртное ночью с мужем, утром с ним поссорилась и поехала в одну из деревень.

Кстати, ответственность за это нарушение одинакова как для мужчин-водителей, так и для женщин.

Пьяное вождение в первый раз может грозить тюменке крупным штрафом или принудительными работами. Повторное вождение в пьяном виде – до 2 лет лишения свободы.

Неизвестно, забрал ли даму домой тот самый муж.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменский водитель «Газели», управлявший автомобилем с промилле в крови, нарушил ДТП, а потом предложил инспекторам взятку в размере 10 тысяч рублей.