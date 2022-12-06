В Тюмени жёсткая авария у моста Влюбленных попала на видеорегистратор

Скриншот с видеозаписи.

В Тюмени в ночь на 5 декабря водитель-новичок устроил ДТП с лобовым столкновением.

Жуткое ДТП произошло у моста Влюбленных в Тюмени накануне, 5 декабря, ночью. Его устроил водитель-ночичок. 19-летний парень только месяц назад впервые сел за руль и ехал по улице Республики на большой скорости.

В районе моста Влюбленных его ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в «Шкоду», а затем подбил и «Мазду», ехавшую во встречном направлении.

– В результате аварии различные повреждения получил сам водитель отечественного автомобиля. Также пострадали водитель и пассажирка из «Шкоды», – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На записи видеорегистратора, находившегося в «Мазде», это всё выглядит более чем опасно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о другой жесткой аварии, которую спровоцировал мужчина, не имевший водительских прав. На трассе Тюмень – Боровский – Богандинский столкнулись «Лада-Приора» и «Фольксваген». В этой аварии пострадали пять человек. В основном в машине, водитель которой правил не нарушал.