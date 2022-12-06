Тюменца арестовали по подозрению в убийстве, выстрел в лесополосе был произведен в спину

В Тюменской области мужчина убил знакомого на охоте. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени сегодня, 6 декабря, суд отправил под стражу 42-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве в лесополосе вблизи села Бухтал Нижнетавдинского района.

По версии следствия, 3 декабря Александр С., находясь на участке лесополосы, с близкого расстояния произвел выстрел из огнестрельного оружия в спину мужчины. Потерпевший 4 декабря 2022 года скончался в ОКБ № 2 г. Тюмени.

По одной из версий, мужчины были знакомы между собой, а в день убийства пошли на охоту.

Сегодня Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сысоева 1980 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Арестованный не признал вину, но в деле присутствуют показания свидетелей, заключения экспертов и другие доказательства его причастности к убийству.

По постановлению Центрального районного суда Тюмени обвиняемый будет содержаться под стражей до 3 февраля 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре Следственный комитет после публикации протоколов резонансного убийства возбудил новое уголовное дело.