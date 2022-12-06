В Тюмени пьяный водитель пытался дать взятку госавтоинспектору

В Тюмени водитель "Газели" попытался дать взятку инспекторам ДПС. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени водитель «Газели» нарушил правила проезда перекрестка улиц Чекистов и 50 лет Октября. На его несчастье некорректную езду заметили сотрудники ГИБДД.

Но штрафом за нарушение правил проезда перекрестка дело не закончилось. При оформлении протокола инспекторы почувствовали от мужчины запах алкоголя.

Алкотестер подтвердил – в крови было 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Тогда водитель «Газели» решил пойти ва-банк и договориться с полицейскими, чтобы они не составляли административный материал за пьяное вождение.

Мужчину предупредили, что дача взятки – это уголовное преступление, но он положил в ноги инспектору 10 тысяч рублей и вышел из патрульной машины.

Тройной провал задокументирован в установленном порядке. Водитель доставлен в отдел полиции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о другом автомобилисте с идентичными проблемами и проступками. Во время оформления протоколов 34-летний водитель «Форда», задержанный за нарушение ПДД и пьяную езду, положил под коврик патрульного автомобиля 11 тысяч рублей.