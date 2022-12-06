В Тюмени на Луначарского появится умная остановка

В Тюмени появится еще одна умная остановка. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Еще одна умная остановка появится в Тюмени, её установят рядом со строительным институтом.

Как и на других подобных остановках, здесь можно будет увидеть прогноз прибытия всех проходящих автобусов, узнать маршруты движения транспорта – куда с этой остановки можно уехать. Павильон будет оборудован видеокамерами и кнопками вызова экстренных служб.

Остановка будет оборудована wi-fi и кнопками вызова экстренных служб. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Онлайн-табло будет размещено и внутри, и с торца остановочного пункта. Интерактивная панель поможет сориентироваться по местоположению, построить схему своего движения, узнать новости города, получить информацию о достопримечательностях и вызвать такси.

В «Тюменьгортрансе» обещают оснастить остановку устойчивым сигналом wi-fi и usb-разъёмами для подзарядки гаджетов.

Полностью остановочный павильон обещают смонтировать до 20 декабря.

Защищены ли такие остановки от вандалов в "Тюменьгортрансе" не сообщают.

Умные остановки начали устанавливать в областном центре в 2020 году. Самая первая из них появилась у городской администрации. Об этом писала «Комсомольская правда — Тюмень».