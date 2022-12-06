В центре Тюмени планируют продать дом купца Ядрышникова

Дом купца Ядрышникова планируют продать в Тюмени. Фото с сайта https://renovation.72to.ru/

Дом купца Петра Григорьевича Ядрышникова на улице Челюскинцев планируют продать с аукциона в Тюмени.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в конце XIX века на обширной усадьбе. Трехэтажный памятник архитектуры (один этаж подземный) имеет несколько необычную форму – как будто извивается змейкой.

Купец Пётр Ядрышников был владельцем паровой ткацкой фабрики в деревне Ядрышниково, потомственным почетным гражданином Тюмени. В 1871 году на Тюменской публичной выставке промышленных изделий продукцию суконной фабрики Ядрышникова за отменное качество наградили большой серебряной медалью министерства финансов.

Умер купец в 1908 году. После этого в особняке жили его дети, но некоторые помещения сдавались. В доме располагались типография газеты «Сибирский листок», пароходская контора, завод по производству пива, фруктовых и минеральных вод и многое другое.

Общая площадь здания – 1 788 квадратных метров. Его оценили в 25,5 млн рублей. Прилегающий к дому участок площадью 3 тысячи квадратных метров оценили в 25, 8 млн рублей, еще 3,5 млн стоят гаражи на территории. Общая стоимость – почти 55 млн рублей.

Покупатель должен будет исполнять требования по содержанию, использованию и сохранению объекта культурного наследия.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о продаже особняка Панкратьева за 52 млн рублей.