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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:48

Глава Тюмени больше не член Госсовета

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Иван Литвинов
Мэр Тюмени перестал быть членом Госсовета.

Мэр Тюмени перестал быть членом Госсовета.

Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Руслан Кухарук больше не является членом госсовета. Вместо него в список включили главу Белогорска Станислава Мелюкова.

Кухарука ввели состав Госсовета 21 декабря 2020 года.

В составе Госсовета в настоящий момент находятся 29 членов, в основном губернаторы) и сам президент.

В конце ноября 2022 года Кухарук занял второе место в рейтинге мэров России. Эффективность тюменского градоначальника оценили почти так же высоко, как деятельность московского мэра. Руслан Кухарук находится на втором месте, на первом – Сергей Собянин, третий – глава Казани Ильсур Метшин.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о назначении Руслана Кухарука в 2018 году.