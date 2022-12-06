Глава Тюмени больше не член Госсовета

Мэр Тюмени перестал быть членом Госсовета. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Руслан Кухарук больше не является членом госсовета. Вместо него в список включили главу Белогорска Станислава Мелюкова.

Кухарука ввели состав Госсовета 21 декабря 2020 года.

В составе Госсовета в настоящий момент находятся 29 членов, в основном губернаторы) и сам президент.

В конце ноября 2022 года Кухарук занял второе место в рейтинге мэров России. Эффективность тюменского градоначальника оценили почти так же высоко, как деятельность московского мэра. Руслан Кухарук находится на втором месте, на первом – Сергей Собянин, третий – глава Казани Ильсур Метшин.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о назначении Руслана Кухарука в 2018 году.