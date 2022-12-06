В Никольском сквере Тюмени залили каток

В Никольском сквере Тюмени появился каток, скоро будет и горка. Фото: пресс-служба администрации ВАО Тюмени.

Из-за морозов в Никольском сквере Восточного административного округа Тюмени быстро замерз пруд. Поэтому на нём уже залили каток, а скоро появится и высокая горка. Кататься здесь, как и на других катках города, можно будет круглосуточно и бесплатно. В администрации ВАО рассказали, что любителей ночных катаний на пруду предостаточно.

Никольский сквер в районе улиц Вознесенской и Родниковой появился благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 году. Уже два года это место радует горожан.

Сейчас на Никольском устанавливают деревянную горку. Конструкция смонтирована на одном из склонов пруда, сейчас заливают скат.

Чтобы катание с горки было безопасным, следует соблюдать простые правила. Кататься на ледянке следует поодиночке, обязательно убедившись, что лед внизу свободен, а съехав, не задерживаться на нем. И еще: не катайтесь до обморожения, тогда сибирская зима принесет лишь радостные воспоминания!

Календарь мероприятий и информация о бесплатных катках и кортах есть на портале «Тюмень – наш дом» в разделе «Зима» https://winter.tyumen-city.ru/

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Никольском сквере установили 9-метровую ёлку.