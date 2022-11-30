Тюменские предприятия активно занимаются импортозамещением Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Мы вам много рассказывали о предприятиях, которые занимаются импортозамещением, но все ухватить сразу невозможно. Взять хотя бы тюменский завод - «Тюменгазстроймаш», специализирующийся на выпуске спецтехники и полуприцепов, - наладил производство дефицитных в период санкций комплектующих. Так, пневматическую подвеску раньше завозили из Германии и Китая, теперь ее делают в Тюмени из отечественного металла. А еще - контейнерные замки и оси для большегрузов. Предприятие плотно вошло в тему импортозамещения в пандемию: когда начали рваться логистические цепочки, ждать товар от поставщиков приходилось месяцами.

- Тогда мы купили новое оборудование и начали делать сами некоторые комплектующие, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков. На текущий момент приходим к тому, что ту же пневмоподвеску начинаем продвигать на рынке как отдельный вид продукции. С сентября будем выпускать оси собственного изготовления. Сейчас идет технологическая проработка стыковки с оборудованием, - рассказал генеральный директор завода Радион Хамидуллин.

Компонентную базу завод решил вывести на рынок под собственной маркой, сюда также войдут контейнерные замки, пальцы, стремянки. Востребованность в них большая. Предприятию в этом году исполнилось 50 лет. За это время от ремонта грузового транспорта перешли к производству прицепов, полуприцепов и даже самосвалов. По некоторым позициям доля отечественного рынка, которую занимает тюменский завод, составляет 80%. Среди заказчиков - компании нефтегазового комплекса, горнорудной и лесной промышленности.

- Производим технику для тяжелых условий эксплуатации. Так, в лесах практически нет дорог, экстремальные температуры. Техника, которая безотказно и надежно работает, - это наша фишка, - отметил Радион Хамидуллин. Объем производства в последние два года рос. Если в 2020 году производили в месяц 30 единиц продукции, то в 2021-м - примерно 70. При этом не пришлось увеличивать штат: на предприятии трудятся 250 человек. Мощности нарастили за счет перенастройки процессов, развития технологий, автоматизации. Использование сварочного робота позволяет достичь высокого качества шва, а сотрудники, которые раньше занимались сваркой, теперь работают на другом участке. Приобретен также второй станок плазменной резки - листогибочный пресс. Он важен для получения более точных деталей, поскольку в одном прицепе их количество доходит до 1,2 тысячи. А на новых станках с числовым программным управлением делают элементы подвески. В планах - покупка фрезерного обрабатывающего центра - это уже более глубокая проработка изделий. Плюс в режиме нон-стоп идет реконструкция трех цехов. - В мае - июне 2022 года рассчитывали выйти на объем 100 машин в месяц, но пока всё притормозилось. Думаю, что мы к этому вернемся, дело времени, - говорит руководитель.

Тюменская техника работает и в условиях Крайнего Севера - на Ямале, Колыме, Дальнем Востоке, и за рубежом - в Казахстане, Египте и даже в Сингапуре. - Мы решили широко рассказать о себе, показать свою продукцию. По большому счету, завод, как птица Феникс, возродился из пепла. Он переживал очень тяжелые времена, перемены начались с 2011 года. Сейчас он входит в группу компаний «СпецАвто-Восток» с инжиниринговым центром в Челябинске и промышленным активом в Тюмени. У нас устоявшийся бизнес, хорошие обороты и команда. Многие из тех, кто узнает о нас, удивляются, что в Тюмени делают тяжелую технику - те же самосвалы крупные для «Алроса». Участием в конкурсе решили исправить ситуацию, пусть узнают и на родине, - отметил руководитель.

Выпуск инновационных энергоэффективных антрацитовых блоков для строительства запустила компания «Планка». На первом этапе на промплощадке планируют производить 20 тысяч блоков, в составе которых содержится уголь и его производные. Благодаря использованию тюменского и уральского сырья, а также отечественного оборудования, предприятие является импортонезависимым. Объем инвестиций в производство составил 3,5 млн рублей, создано шесть рабочих мест. Проект реализован при поддержке фонда микрофинансирования Инвестиционного агентства Тюменской области.

По словам начальника цеха и главного технолога Дмитрия Губина, антрацитовые блоки находятся в одной ценовой категории со шлакоблоками и керамзитоблоками, но имеют улучшенные характеристики потребительских свойств. Так, благодаря более низкому водопоглощению повышается морозостойкость блоков и снижаются теплопотери, в результате итоговая экономия на отоплении составляет до 25%.

Губин также пояснил, что данный стройматериал относится к легким бетонным конструкционным блокам и разрешен для строительства домов до трех этажей. Впрочем, его можно использовать и в монолитно-каркасном домостроении многоэтажек в качестве материала для заполнения стен. В реализации у предприятия уже несколько проектов по поставке антрацитовых блоков для возведения частных домов на территории региона. С учетом роста спроса на индивидуальное жилищное строительство в регионе, компания планирует масштабировать бизнес в Тобольском и Ишимском районах, а также в Заводоуковском городском округе.

Импортозамещающую систему контроля дефектов насосно-компрессорных труб разрабатывают ученые Тюменского индустриального университета. Ее аналоги зарубежного производства используют нефтегазодобывающие компании, но конкурентным преимуществом тюменской разработки является соотношение цены и качества.

- Главное достоинство системы контроля - рациональное использование имеющихся труб за счет своевременного изъятия из эксплуатации бракованных НКТ и продление числа спусков-подъемов пригодного оборудования, - пояснил доцент кафедры физики, методов контроля и диагностики института промышленных технологий и инжиниринга Камиль Муратов.

За счет совмещения дефектоскопии с процедурой подъема колонны НКТ производится первичная отбраковка труб, что практически исключает сбой скважинного оборудования. При этом установка системы не нарушает режим работы ремонтной бригады и механизмов спуско-подъемных операций. - Большинство конструкционных сталей, из которых изготавливают НКТ, являются магнитными. При наличии дефектов в таком объекте характер распределения магнитного поля будет отличаться от бездефектной зоны. Регистрация отклонений позволяет зафиксировать наличие дефекта, локализовать его и в ряде случаев распознать его тип, - пояснил работу устройства ученый.

Предпосылкой для создания системы стало обращение специалистов сервисной нефтяной компании. Над проектом работают преподаватели кафедры физики, методов контроля и диагностики института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ, а также студенты-дипломники направления «приборостроение».