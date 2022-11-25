О чем говорил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области обратился к региональному парламенту с ежегодным посланием. Самое важное, что он сказал депутатам, в материале «Комсомолки».

Про экономику

Предложенный на рассмотрение Тюменской областной думы бюджет стимулирует правительство региона еще больше активировать свои силы. В трехлетний бюджет заложена возможность заимствования. Это не значит, что регион не будет брать в долг, сказал глава региона Александр Моор.

- Внося такой пункт в бюджет, мы расширяем себе пространство для маневра. Мы можем точно знать, что в ближайшее время получим налоговые поступления, но не иметь нужной суммы в конкретный момент времени. Когда закон о бюджете дает нам возможность взять в долг, мы можем оперативно перехватиться и также оперативно погасить свои обязательства. Но не откладывать реализацию важного проекта. Иногда способность вовремя профинансировать строительство какого-либо объекта является обязательным условием федерального софинансирования, - подчеркнул он.

Александр Моор заметил, что в регионе не первый раз планируется возможность заимствования средств. Но в 2021 и 2022 годах область справились своими силами.

В закладывании заимствования всегда есть риски, говорит губернатор. И от этого вполне можно отказаться.

- Это даже было бы комфортней - отказаться от своих амбиций, сослаться на обстоятельства и занимать выжидательную позицию. Но это точно не наш путь. Правительство региона еще больше активизирует свои силы. Будем искать новые пути решения социальных задач и задач обеспечения роста экономики. Это принципиальный вызов – не отказываться от стратегии развития, несмотря ни на какие внешние условия, - говорит губернатор.

Про образование

По словам губернатора, для общеобразовательных учреждений в этом году закупили 104 новых автобуса, 52 из них — за счет федеральных средств. Всего в автобусном парке школ региона содержатся более 600 единиц транспорта. Охват транспортом нуждающихся в развозе школьников региона составляет 100%.

Также в этом году откроются четыре детских сада 1 тыс. 200 мест, включая 400 мест для детей младше трех лет. Два из них в селе Евсино Голышмановского округа и в Антипино уже введены. Строительство еще двух в Тюмени в мкр. Ямальский-2 и ЖК "Новопатрушево" завершится до конца года. Также учебное заведение с дошкольным отделением в Нижнетавдинском районе Тюменской области откроют до конца 2022 года. Еще четыре новые школы в Тюмени, Тобольском и Тюменском районе на более чем 1 тыс. 500 учебных мест уже начали свою работу.

Кроме этого, губернатор добавил, что несмотря на все сложности, регион продолжает укреплять базу школьного образования. В этом учебном году не только в школах, но и в колледжах к работе приступили советники директоров по воспитанию или "навигаторы детства". Это педагоги, которые задают новый вектор в работе с подрастающем поколением.

Про жилье

- Строительная отрасль - один из ключевых драйверов областной экономики. Объемы строительных работ в 2022 году составляют 105 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам этого года ожидаем, что будет построено более 2 млн квадратных метров жилья,- сказал глава региона.

На сентябрь 2022 года в Тюменской области план по строительству жилья был выполнен на 92 %. В эксплуатацию введено 1 млн 470 тыс. кв. метров. Это в 1,8 раза выше среднероссийского уровня. По данному показателю Тюменская область остается лидером среди регионов УФО.

107 застройщиков работают в Тюменской области, они реализуют более 300 жилищных проектов.

Про АПК

Инвестиционные проекты в области АПК дадут новые возможности для экономического и социального развития региона, станут точками роста для разных территорий. В Тюменском и Ишимском районах, Заводоуковском округе запускаются новые производства, которые имеют стратегическое значение для всей страны.

Компания "Тюмень Агро" в 2023 году запустит новый тепличный комплекс на 19 га. Он даст примерно 9 тыс. тонн овощей дополнительно. В четвертый тепличный комплекс будет вложено 6,8 млрд рублей. Здесь создадут около 300 новых рабочих мест.

Линейный элеватор мощностью 200 тыс. тонн зерна начнут строить в с. Новая Заимка Заводоуковского округа во втором квартале 2023 года. Запуск намечен на третий квартал 2025 года. С открытием элеватора появится 135 новых рабочих мест.

Агрохолдинг "Юбилейный" реализует проект строительства завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Мощность будущего предприятия составит 70 тыс. тонн сырья в год, инвестиции - 7 млрд рублей. Сырьевая база будет формироваться на территории Тюменской области. Проект, имеющий федеральную значимость, будет реализован к 2027 году.

После запуска завода Тюменская область станет флагманом в отрасли глубокой переработки зерновых и бобовых культур.

Про медицину

Тюменская медицина получает признание на национальном уровне. Областная клиническая больница №2 и городская поликлиника № 17 Тюмени завоевали почетные награды первой всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли".

- В регионе продолжается капитальный ремонт крупных медицинских организаций, поэтапно закупают необходимое дорогостоящее оборудование. В арсенале медиков появляются новые операционные и палаты интенсивной терапии, ангиографические установки, кислородные станции, - сказала губернатор.

Из достижений в области развития и совершенствования современных медицинских технологий губернатор отметил проведение брахитерапии йодом 125 при лечении рака предстательной железы в МСЧ "Нефтяник". В этом году в регионе выполнили 30 вмешательств по трансплантации почки, одну операцию по пересадке печени и три — сердца.

Про инвестиции

- За привлечение инвестиций в правительстве отвечают все заместители губернатора, чтобы не упустить все возможности экономического роста. В Тюменской области работает Совет по улучшению инвестиционного климата. За два года доля административного давления на компании снизилась в два раза. Это очень хороший показатель. Тюменская область находится в пятерке лидеров всероссийского инвестиционного рейтинга, - отметил губернатор.

В регионе реализуется ряд крупных инвестпроектов. Газпром СПГ ведет строительство своего объекта в Тобольске, начались пусконаладочные работы. Объем вложений составит 3,5 млрд рублей.

Компания "Вайлдберриз" инвестирует 8 млрд рублей в логистический центр в Тюмени и создаст 5 тыс. рабочих мест. Вместе с "Вайлдберриз" тюменское производители смогут выйти на рынки и российских регионов, ряда зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.

Удалось реализовать еще один крупный инвестиционный проект. В Исетском районе компания "Дамате" открыла крупнейший в России племенной репродуктор индейки второго порядка.

Про армию

Поддержка армии весь 2022 год была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области, заверил глава региона.

- Начинали мы с малого. Приобрели дополнительные комплекты обмундирования для наших именных подразделений, подразделений Росгвардии и Ишимского инженерно-саперного полка. Дальше мы скорректировали подход. Мы опросили участников боевых действий, составили стандарты оснащения одного бойца, общего имущества на подразделение, выделили средства из областного бюджета и начали приобретать все необходимое. Один из офицеров, участвующих в специальной военной операции, рассказал, как их расположение подверглось ракетному удару. К счастью, все остались живы, но значительная часть имущества подразделения была утрачена. Во время боевых действий любое имущество — расходный материал. Все, что покупает область, собирают волонтеры, нужно нашим войскам, — рассказал Александр Моор.

Губернатор отметил, что с приобретением необходимого оказалось непросто, так как все регионы собирают дополнительное снаряжение для своих солдат. В единичных экземплярах найти можно все, что угодно, но купить большие партии оказалось гораздо сложнее. Тем не менееТюменской области удалось найти многое. Так, для военнослужащих приобретены дополнительные средства защиты, личное вещевое, инженерное, бытовое имущество.

Чтобы усилить подготовку военнослужащих, в Тюмени создали инструкторский отдел на базе патриотического центра "Аванпост". К работе привлечены люди с боевым опытом, специалисты по тактической медицине и стрельбе. Практически с первого дня частичной мобилизации они находятся в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и проводят занятия с бойцами.

- Наш долг — сделать все, чтобы поддержать Вооруженные силы России. Эту работу мы будем только усиливать. Полученный опыт мы будем применять для улучшения допризывной подготовки молодежи в регионе. Уровень военной подготовки в нашей стране должен быть таким, чтобы никому в голову не пришло проверять нас на прочность, — сказал Александр Моор.

Он отметил, что с самого начала специальной военной операции в ней принимают участие бойцы из Ишимского инженерно-саперного полка, СОБР и ОМОН тюменской Росгвардии. Летом 2022 года туда ушли именные подразделения "Тобол", "Сибирь", "Тайга" и еще много выходцев из области, заключивших контракты на службу в самых разных частях и соединениях.

За проявленное мужество звания Героя России удостоился уроженец с. Вагай, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин. Сейчас он проходит лечение после тяжелого ранения. Губернатор добавил, что на сегодня известно еще о 64 жителях Тюменской области, награжденных боевыми орденами и медалями.

Про нефть

В Нефтегазовый кластер Тюменской области входит 101 предприятие из 15 субъектов РФ. Количество реализуемых проектов – более 100.

- Уверен, что Нефтегазовый кластер через какое-то время даст серьезный результат. Первая кооперационная цепочка внесена в федеральный реестр Минпромторга России. Совокупно участники кластера обеспечивают около 55 тысяч рабочих мест и производят продукции на сумму более двух триллионов рублей, - говорит губернатор.

Ассоциация "Нефтегазовый межрегиональный кластер" создана при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году. В числе участников - крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации.

Кластер проводит работу по сбору потребностей крупных добывающих компаний, развитию отечественной промышленности и технологий. Разрабатывает единые российские системы стандартизации и сертификации в нефтегазовой промышленности.

Ассоциация реализует меры государственной поддержки, такие, как тюменский кешбэк — это возмещение до 5 % годовых затрат предприятиям-покупателям продукции у участников кластера. А также востребованные у тюменских производителей субсидии по договорам лизинга, позволяющие полностью компенсировать весь первый взнос либо снизить процентную ставку по договору до 6,35. Идёт приём документов на эти меры поддержки.

О системе управления

Система государственного управления в Тюменской области адаптирована к новой реальности, заверил глава региона Александр Моор.

- Сегодня Тюменская областная дума будет принимать бюджет на следующие три года. Уже ясно, что это будет время испытаний, хотя, если сказать честно, мы уже живем в особом режиме последние три года. В начале 2020 года началась пандемия коронавируса. В 2021 году на нее наложились крупные лесные и ландшафтные пожары. 2022 год — год геополитических вызовов. Все эти три года мы не просто проживали кризис за кризисом, выжидая, когда все закончиться. Мы действовали активно, меняя систему управления в Тюменской области, адаптируя ее к новой реальности, — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что система управления стала оперативнее. Устоялась практика создания межведомственных региональных штабов, объединяющих все уровни управления в зависимости от решаемых задач.

- Сегодня штабной принцип организации труда играет в деятельности правительства области не меньшее значение, чем штатная работа областных органов исполнительной власти. Это позволило более четко определять приоритеты и заметно ускорило принятие важных и неотложных решений. То, что в обычное время решалось путем бумажной переписки, последовательных согласований и занимало недели, если не месяцы, стало решаться оперативно во время очных встреч за одним столом,— подчеркнул Александр Моор.