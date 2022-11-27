Тюменские мини-тракторы пользуются спросом в России и за рубежом

скриншот видео компании "Ермак Индастриз"

Тюменские компании успешно выпускают продукцию, которая пользуется спросом не только внутри страны, но и за рубежом. Электрический мини-трактор компании «Ермак Индастриз» из Тюмени планируют применять аграрии, коммунальщики и строители в Египте и Эфиопии. Также в разработке тюменских инженеров заинтересованы предприятия в Нигерии, Монголии, Перу и других странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Техника на сто процентов состоит из российских комплектующих, дешевле в четыре раза зарубежных электрических аналогов и сопоставима по цене с бензиновыми и дизельными версиями. Принципиальное отличие тюменского мини-трактора с навесным оборудованием заключается в уникальном приводе - электрическом актуаторе, рассказал руководитель проекта компании «Ермак Индастриз», резидента Тюменского технопарка, Илья Анисимов.

- То есть мы используем электрический привод вместо гидравлического. И второе отличие - это электрогидравлические актуаторы, которые позволяют производить загрузку кузова. Также на установку самопогрузчика монтируется поворотный отвал, которым можно убирать тот же снег или производить планировку участка, а на заднюю навеску с таким же актуатором будет установлена дорожная щётка, - пояснил руководитель проекта.

Относительно реализации проекта разработчики заручились поддержкой областного департамента инвестполитики. А в продвижении вопроса по созданию промплощадки помогает инвестор из Москвы. Он финансирует выпуск промышленного образца, изготовление линейки продукции и создание цеха по сборке. В дальнейшем, при увеличении спроса, планируется создать производство полного цикла. Впрочем, в такую энергоэффективную технику готовы вкладываться и зарубежные компании.

В результате бизнес-миссии тюменских предприятий в Египет «Ермак Индастриз» ведет переговоры с 10 египетскими организациями. Среди предложений - дилерские услуги, приобретение мини-тракторов для сельхозпредприятий и нефтяной компании.

– Рынок интересен и перспективен для нас. Плюс если там организовать производство, а это не требует больших вложений, то открываются перспективы беспошлинной торговли практически со всеми странами мира. Через нашего инвестора ведем также работу по Эфиопии. Уже на согласовании договор поставки пяти единиц техники. Там они будут использоваться для возделывания полей, - уточнил Илья Анисимов. В

месте с этим компания прорабатывает вопрос по применению подхода «батарея - как услуга». Покупатель приобретает технику без аккумуляторной батареи, что для него финансово выгоднее. А саму батарею в аренду сдает компания, которая ее в дальнейшем обслуживает, заряжает и в случае приближающегося разряда аккумулятора меняет.