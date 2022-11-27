Елена Майер: нацпроект «Культура» направлен на создание и ремонт новых учреждений или ремонт существующих Фото: Татьяна Коркина

Культурная жизнь в Тюменской области насыщенная. По словам директора департамента культуры Елены Майер, в области 1100 учреждений культуры, большинство - это библиотеки (470). Сейчас в них тоже проходит много интересных мероприятий. На втором месте - учреждения клубного типа, их в регионе 370.

- Мы стремимся к тому, чтобы в каждом сельском поселении с числом жителей более тысячи человек было свое учреждение культуры. Также в регионе 29 учреждений дополнительного образования, четыре театра, филармония и разные методические центры. Тюменская область на сто процентов обеспечена учреждениями культуры. Возможно, у нас наблюдается неравномерное их распределение, но нацпроект «Культура» направлен на создание новых учреждений или ремонт существующих. В рамках проекта построено пять домов культуры, приобретено 14 передвижных культурных комплексов. Последние предназначены для маленьких населенных пунктов, где строить отдельное здание нецелесообразно. Также мы создали 32 виртуальных концертных зала. Люди могут бесплатно смотреть онлайн-концерты. В Тюменской области открыто восемь модельных библиотек. Это молодежные пространства, где можно творить, общаться, креативить. Кроме того, мы оснащаем детские школы искусств музыкальными инструментами и оборудованием, - рассказала Елена Майер.

Глава департамента отметила, что она гордится такой постановкой драматического театра, как «Семейка Аддамс», получившей «Золотую маску», и любит молодежный театр «Ангажемент». - У них потрясающие спектакли, там каждый раз новая, интересная и креативная подача. Они каждый раз показывают высокое профессиональное актерское мастерство. Я прихожу, рассказываю в департаменте, и мы обязательно даем оценку. Я выражаю свое мнение в соцсетях, сама пишу отзывы на спектакли, - поделилась Елена Майер. Отметим, что работу тюменских творческих коллективов высоко ценят не только в регионе, но и за его пределами.