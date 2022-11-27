Александр Моор: инвестпроекты в области АПК дадут новые возможности для развития Тюменской области Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Инвестиционные проекты в области агропромышленного комплекса дадут новые возможности для экономического и социального развития региона, станут точками роста для разных территорий. В Тюменском и Ишимском районах, Заводоуковском округе запускаются новые производства, которые имеют стратегическое значение для всей страны.

Компания «ТюменьАгро» в 2023 году запустит новый тепличный комплекс на 19 га. Он даст примерно 9 тыс. тонн овощей дополнительно. В четвертый тепличный комплекс будет вложено 6,8 млрд рублей. Здесь создадут около 300 новых рабочих мест. Линейный элеватор мощностью 200 тыс. тонн зерна начнут строить в селе Новая Заимка Заводоуковского округа во втором квартале 2023 года. Запуск намечен на третий квартал 2025 года. С открытием элеватора появятся 135 новых рабочих мест.

Агрохолдинг «Юбилейный» реализует проект строительства завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Мощность будущего предприятия составит 70 тысяч тонн сырья в год, инвестиции - 7 млрд рублей. Сырьевая база будет формироваться на территории Тюменской области. Проект, имеющий федеральную значимость, будет реализован к 2027 году. После запуска завода Тюменская область станет флагманом в отрасли глубокой переработки зерновых и бобовых культур.

- За привлечение инвестиций в правительстве отвечают все заместители губернатора, чтобы не упустить все возможности экономического роста. В Тюменской области работает совет по улучшению инвестиционного климата. За два года доля административного давления на компании снизилась в два раза. Это очень хороший показатель, - отметил Александр Моор.