В Тюменской области активно применяют колоноскопию при удалении полипов толстой кишки Фото: Татьяна Коркина

Колоноскопия - это оптимальный способ выявления и удаления полипов толстой кишки. За день до обследования потребуется пройти подготовку кишечника, то есть очистить его. Непосредственно перед обследованием пациенты принимают лекарство, обладающее снотворным эффектом.

При этом методе исследования изображение кишки передается на экран. Все обнаруженные полипы удаляются и отправляются в лабораторию для проведения анализов. Если полип не удается удалить сразу, берется образец ткани. Позднее такие полипы удаляются хирургически. Полипы - это наросты, образующиеся на слизистой оболочке, выстилающей ободочную или прямую кишки. Большинство полипов доброкачественные, то есть не являются раком. Но с течением времени полипы могут превратиться в злокачественные новообразования. Это происходит при их бесконтрольном росте. Со временем злокачественные клетки всё больше проникают внутрь ободочной и прямой кишки.

Рак также может распространиться на близлежащие органы, лимфатические узлы, на другие части тела. Обнаружение и удаление полипов позволяет предотвратить развитие этого опасного заболевания. Отметим, что эндоскопическое исследование можно пройти во многих медицинских центрах областной столицы.

Так, заведующий эндоскопическим отделением ОКБ № 1 Сергей Борщев отметил, что в клинике данную процедуру можно пройти как в рамках обследования по ОМС по направлению лечащего врача, так и платно по записи. Отделение принимает пациентов на обследование из 14 поликлиник города и области, в которых нет возможности проводить обследования с наркозом. За 2022 год в отделении на конец октября уже проведено 10176 исследований, треть из которых составляет колоноскопия.