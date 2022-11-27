В Тобольске командная работа специалистов областной больницы № 3 спасла жизнь пациенту с тяжелой травмой Фото: Татьяна Коркина

В приемное отделение областной больницы поступил пациент в состоянии шока с переломом костей таза, обломки которого повредили артерию и спровоцировали внутреннее кровотечение. Кровь быстро заполнила полость малого таза, вызвав обширную гематому, которая стала влиять на функционирование внутренних органов. Ввиду тяжелого состояния пациента команда врачей применила инновационную тактику контроля повреждений.

На первом этапе спасения пациента врач травматолог выполнил стабилизацию повреждения костей таза с помощью аппарата наружной фиксации. Вторым этапом эндоваскулярный хирург провел ангиографию сосудов брюшной полости и малого таза. Рентген-контрастным методом специалист обнаружил поврежденную артерию и эмболизировал ее путем закупорки клеевым составом, остановив кровотечение.

Третьим этапом хирургами была выполнена операция по эвакуации большого количества сгустков забрюшинной гематомы, и состояние пациента стабилизировалось. Все этапы оперативного вмешательства проходили под наблюдением бригады анестезиологов-реаниматологов, которая проводила интенсивную терапию. Сейчас пациент проходит курс реабилитации и идет на поправку.

– Метод контроля повреждений отлично зарекомендовал себя во всем мире. Благодаря грамотным и слаженным действиям команды хирургов, анестезиологов и травматологов этот алгоритм оказания медицинской помощи доказал свою эффективность, и пациента удалось спасти. Новый подход сохранит жизни еще большего количества пациентов с тяжелыми, жизнеугрожающими травмами, – подчеркнула главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина.