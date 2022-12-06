В Тюменской области вымогатели отобрали у мужчины автомобиль и сабвуфер

В Ишиме два рецидивиста, 25 и 35 лет, вымогали деньги у 21-летнего молодого человека, знакомого с одним из подозреваемых. Под предлогом возврата долга ишимцы зашли в гараж к парню и потребовали от него 65 тысяч рублей.

21-летний парень не стал рисковать здоровьем и отдал вымогателям автомобиль ВАЗ-2120, сабвуфер и комплект колёс для машины. А затем все-таки обратился в полицию. Теперь ранее судимым мужчинам грозит еще один уголовный срок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о группе вымогателей, которые обматывали двоих ялуторовчан цепями и подвешивали вниз головой, стреляли рядом с ухом и угрожали убить. По версии следствия, таким образом они хотели получить 3 млн рублей.