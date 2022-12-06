В Тюмени сгорел рейсовый автобус.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Рейсовый автобус маршрута № 510 сгорел сегодня утром в Тюмени. Это стало самым ярким событием утра. В социальных сетях появились десятки видеозаписей, на которых видно, что автобус полыхает как факел. Поделились своими кадрами и пожарные, которые приехали на вызов, чтобы погасить пламя.
Никто не пострадал.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Пожарные справились с огнём за считанные минуты.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Вспыхнул, как свеча.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
На вызов приехали 11 пожарных и 3 единицы техники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, на ликвидацию горения понадобилось буквально несколько минут. Пассажиры и водитель успели эвакуироваться из автобуса самостоятельно.
Причину пожара предстоит выяснить дознавателям противопожарной службы.
За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировали 54 техногенных пожара.
«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что водитель выбирался из автобуса последним.