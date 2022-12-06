В Тюмени тестируют комплекс, который следит за состоянием дорог

В Тюмени разработали умный комплекс, выявляющий неровности на дороге. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Комплекс, который будет находить неровности и выбоины, выявлять проблемы с разметкой и мониторить общее состояние дорог, создал программист из Тюмени.

Разработчик, директор по IT компании «ИТС» Дмитрий Котоловский, рассказал, что для создания этого комплекса пришлось обучить нейросети, которые теперь умеют отличить выбоину от канализационного люка и вообще разбираются в особенностях дороги.

Чтобы задействовать программно-аппаратный комплекс «Мониторинг УДС», на машину устанавливают камеру и «умный» блок. Компьютер принимает сигнал и распознает отклонения от нормы. Сейчас нейросети умеют находить выбоины, проблемы с дорожной разметкой, знаками и искусственными неровностями.

2 года назад компания «ИТС» выиграла грант Фонда содействия инновациям. Айтишники также разработали подсистему, которая отмечает все, что видит умный комплекс на виртуальной карте с указанием места и даты обнаружения, чтобы подрядчик устранил проблему.

Тюменцы протестировали комплекс в Екатеринбурге, на трассе Екатеринбург – Пермь, теперь используют в Тюменской области.

– Детекции проходят дополнительную проверку, чтобы исключить ошибку. В планах развить и новые виды детекции. От Федерального дорожного агентства мы получили список из 22 пунктов, которые нужно научиться определять, – рассказал Дмитрий Котоловский.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в регионе проходят испытания программно-аппаратного комплекса «Мониторинг УДС». Теперь умный аппарат готов к практической работе.