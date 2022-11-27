Более 200 жителей Тюменской области поучаствовали в фестивале «Готов к труду и обороне» Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Его участниками стали почти 200 человек из 26 муниципальных образований Тюменской области.

Спортивная программа фестиваля состояла из двух соревновательных дней. В первый день был бег на дистанцию 60 метров, стрельба из пневматической винтовки на 10 метров, мужчины подтягивались из виса на высокой перекладине, а женщины – из виса на низкой перекладине. Во второй день участники показывали свою подготовку в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине. Помимо этого, мужчины поднимали в рывке гирю, а женщины делали сгибание и разгибание рук в упоре из положения лежа.

Победителями стали участники, набравшие наибольшее суммарное количество баллов за все испытания. По итогам фестиваля сформировали сборную команду области, которая примет участие во всероссийских соревнованиях. После двух дней состязаний в общекомандном зачете золото взяла команда Тюменского муниципального района, второе место заняли спортсмены из города Ялуторовска, замкнула тройку победителей сборная Тюмени.

В состав команды-победителя вошли спортсмены из поселков Боровский, Винзили, Новотарманский, а также сёл Каскара и Луговое. Все они так или иначе связаны со спортом: одни – действующие спортсмены, другие занимаются тренерством или обучают детей. Сдавая нормативы ГТО, они хотят показать детям и молодежи, насколько важно заниматься спортом и что физическая культура не только помогает поддерживать себя в форме, но и повышает настроение.

– Мы рады, что нам удалось показать свои силы и подготовку. Результатами довольны. На нашем счету три первых места, три вторых, одно третье и одно четвертое. Это результат командной работы. Наша сборная состоит не из восьми человек, она больше. В ней все те, кто так или иначе принимал участие в подготовке, – поделился представитель сборной команды Тюменского района Денис Яцентый.