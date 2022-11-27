В Тюменской области сахарный диабет выявляют современными способами диагностики Фото: Татьяна Коркина

Каждый второй человек с сахарным диабетом не знает о том, что он болен, потому что на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно.

– Самыми опасными последствиями сахарного диабета являются его системные сосудистые осложнения – нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга, артерий нижних конечностей, что негативно влияет на качество жизни больных и показатели летальности. При лечении сахарного диабета второго типа необходимо придерживаться стратегии многофакторного воздействия и, помимо адекватного контроля углеводного обмена, стремиться достигать целевых показателей артериального давления, липидного обмена, использовать препараты, влияющие на снижение сердечно-сосудистого риска, модифицировать образ жизни, – подчеркивает врач-эндокринолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» Наталья Савина.

За 9 месяцев 2022 года к врачам эндокринологам многопрофильного клинико-диагностического центра обратилось свыше 10 тысяч пациентов, страдающих сахарным диабетом. Почти половина из них – трудоспособного возраста. В центре внедрены современные методы диагностики как сахарного диабета, так и нарушений углеводного обмена. При обследовании и лечении пациентов используются возможности всех структурных подразделений учреждения. Проводятся приемы врачей-эндокринологов с разработкой персонифицированной схемы лечения для каждого пациента, консультаций диетолога, офтальмолога, кардиолога, невролога, сердечно-сосудистого хирурга.

В этом году более 4,5 тысячи человек от общего числа пациентов МКДЦ с сахарным диабетом получили консультацию врача кабинета «Диабетическая стопа». Докторами разработана уникальная программа профилактики этой патологии. Совсем недавно здесь появились новое оборудование и современные материалы – разгрузочные повязки для лечения стоп, съемные разгрузочные лангеты, вакуум-инстилляционный аппарат «Вит-Ультра», который способствует быстрому заживлению ран стоп и голеней. За четыре месяца текущего года новыми технологиями воспользовались более 50 человек.