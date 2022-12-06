В Тюменской области вынесли приговор мужчине в жёлтой шторе, который ограбил автозаправку

В Тюменской области мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

К 12 годам колонии приговорили ишимца Евгения Ч., который в 2021 году ограбил автозаправку, а уже в этом году – салон связи. На оба ограбления он пошёл с ножом.

В октябре 2020 года Евгения Ч. отправили под административный надзор на 8 лет. Эта мера применяется к осужденным, недавно вышедшим из мест лишения свободы. Она никак не сочеталась с планами гражданина.

23 августа 2021 года мужчина пришел на АЗС в Ишиме, накинул на себя штору жёлтого цвета и, угрожая ножом, потребовал от женщины-оператора автозаправки деньги. Она послушно отдала всё, что было в кассе – целых 4 450 рублей.

Через 1,5 года Евгению надоел административный надзор и он просто сменил место жительства, конечно же, не предупреждая полицейских.

А 4 мая мужчину снова потянуло на приключения. Выпив, он зашёл в офис компании «Билайн», где наставил нож на офисного сотрудника и забрал с витрины телефон «Honor 50 Lite», стоимостью 16 126 рублей.

Как ни удивительно, но в суде ишимец частично признал свою вину. Он сказал, что раскаивается и просит прощения у потерпевших.

Гражданин по месту жительства характеризуется с неудовлетворительной стороны, с 2020 года состоит на учете у врача нарколога, с диагнозом «пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями».

Несмотря на то, что ущерб Евгений Ч. возместил, суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, как тюменского похитителя айфона отправили в колонию на 2 года и 10 месяцев.