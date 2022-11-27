В Тюменскую областную больницу №3 поступил новый ангиографический аппарат Фото: Татьяна Коркина

В начале года эндоваскулярные хирурги областной больницы № 3 начали работать на новом ангиографическом оборудовании, которое предназначено для визуализации сердца и сосудов. Ангиографический аппарат последнего поколения поступил в облбольницу № 3 в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Он формирует изображение высокой детализации при минимальной дозе рентгеновского излучения.

Ангиограф, оснащенный 3D-системой, дает возможность реконструкции сосудов, интегрирования внутрисосудистого ультразвука и измерения фракционного кровотока. Существенно упрощает навигацию 4K-монитор диагональю 65 дюймов (164 см). Аппарат предназначен для выполнения лечебных и диагностических процедур, таких как эмболизация маточных артерий при миоме матки, извлечение тромбов из артерий головного мозга при остром инсульте или из коронарных артерий при инфаркте, а также проведение стентирования или ангиопластики.

В течение года рентгенэндоваскулярные хирурги облбольницы № 3 проводят более тысячи процедур на сердце и сосудах, из них порядка 400 – лечебные (стентирование коронарных артерий, имплантация электрокардиостимуляторов, эмболизация маточных артерий и тромбэкстракция). Кроме того, новое оборудование используется в исследовании пациентов с сердечной недостаточностью или нарушением ритма в амбулаторных условиях.

Благодаря современному и безопасному рентгенконтрастному методу диагностики, наблюдение после хирургического вмешательства ограничивается несколькими часами, а в операционной пациент проводит порядка 10 минут. Коронароангиография – высокотехнологичный и наиболее информативный вид медицинской помощи, который позволяет оценить состояние сосудов и при необходимости провести стентирование, шунтирование или ангиопластику. Исследование показано также пациентам с подозрением на стенокардию или ишемическую болезнь сердца.

Показания к коронароангиографии определяет лечащий врач.