В Центре трансплантации органов и тканей человека отметили первый юбилей Фото: Татьяна Коркина

В этом году центр трансплантации органов и тканей человека отметил первый юбилей. Ещё пять лет назад приоритетным направлением была трансплантация почки, сегодня врачи пересаживают уже и сердце, и печень. Что еще изменилось за эти годы, «Комсомолка» узнала у руководителя центра Сергея Семченко.

– В первую очередь стало больше пациентов после трансплантации. Медицинская общественность стала более осведомленной о пересадке органов. Идеология, стратегия центра не менялись, как и любой вид медицинской помощи, они только дополнились. Сейчас, помимо трансплантации почки, мы делаем, еще и пересадку печени, сердца. Также у нас в областной больнице № 1 открылось госпитальное гастроэнтерологическое отделение. Раньше его не было, – говорит Сергей Борисович.

Такое отделение было необходимо для пациентов, которым требуется пересадка печени. Решение о трансплантации не приходит одномоментно. До пересадки больные должны находиться под наблюдением врачей, а при определенной стадии недуга их необходимо своевременно включить в лист ожидания. Но не всё можно сделать амбулаторно, пациентам требуется и стационарное лечение, наблюдение. Больным, независимо от того, включены они в лист ожидания или нет, нужно периодически поддерживать состояние своего здоровья.

– С момента постановки в лист ожидания до трансплантации может пройти достаточно много времени. Всё это время пациент должен находиться под наблюдением врачей для своевременного лечения в случае возникновения каких-либо проблем, чтобы к моменту трансплантации он был готов и морально, и физически. Это касается не только пересадки печени, но и почки, сердца. По профилю почки такое отделение есть, кардиологическое тоже, а гастроэнтерологического не было. Пациенты, которым требуется трансплантация печени, наблюдались у гастроэнтерологов, но амбулаторно. При необходимости мы госпитализировали их в свое хирургическое отделение, но не оперировали, – комментирует Сергей Борисович.

Врачи уже пересадили более 110 почек, 5 печеней и 4 сердца. Вводить пересадку других органов пока не планируют. Упор, по словам медиков, сейчас нужно сделать на увеличение количества имеющихся трансплантаций и сделать так, чтобы донорских органов стало чуть больше. Это возможно при дополнении и изменении работы в отделениях реанимации донорских стационаров.

Важно понимать, что не каждый пострадавший от инсульта, черепно-мозговой травмы может быть донором. Критериев исключения больше, нежели включения. Например, инфекции есть практически у всех, а это уже противопоказание к пересадке донорского органа.