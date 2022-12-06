В Тюмени планируемая реконструкция аэропорта "Рощино" сильно подорожала

Фото: группа Вконтакте "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino"

В Тюмени запланировали новую сумму на реконструкцию международного аэропорта Рощино. Еще несколько месяцев назад общая стоимость работа составляла 8,5 млрд рублей. Теперь этот же лот подорожал практически в 1,5 раза.

Информация о новом лоте размещена на сайте госзакупок. Общая стоимость реконструкции составляет 12,5 млрд долларов.

Согласно техническому заданию до конца февраля 2023 года подрядчик должен демонтировать здания, вынести инженерные сети из зоны строительства.

В сентябре 2024 года закончат работы по первому первого подготовительного этапа. В 2025 году. В сентябре 2025 года должны быть завершены отделочные, инженерные и сопутствующие строительно-монтажные работы второго этапа.

И лишь в январе 2027 года запланировано полное окончание работ по реконструкции аэропорта.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что реконструкция аэропорта должна стоить менее 8 миллиардов рублей.