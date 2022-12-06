В тюмени 6 декабря 2022 года будет изморозь и ветер

В Тюмени 6 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 1-6 м/с. Температура ночью -23...-28, при натекании облачности -18...-23, днем -14...-19. Днём в Тобольске -14...16 градусов, в Увате -13...-15 градусов.

В Тюмени 6 декабря 2022 года будет холодно. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 6 декабря (23 ноября по старому стилю) - Митрофанов день.

В этот день отмечается память Митрофана Воронежского — он жил в 17-18 веках и был причислен к лику святых. Митрофан родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в сорок лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни, а позже стал настоятелем этой обители. Митрофан оказывал поддержку Петру Первому, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства молодого российского флота.

Также это день памяти Александра Невского. На Руси поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну. Для этого пекли три булки, в одну из которых клали крест, после этого их раскладывали по дому: одну — на порог, другую — на лавку, третью — на полку у образов. Если булка с крестом оказывалась на пороге, то солдат скоро должен был вернуться домой, если же у образов — то он мог не вернуться вовсе.