Какие новые школы строят в Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Возводятся учебные заведения и в муниципальных районах. Так, в селе Казанское Вагайского района построят школу на 150 мест. Заключен государственный контракт на строительство школы с дошкольным отделением в селе Казанское Вагайского района. Новое двухэтажное здание сможет принять 150 учеников с первого по одиннадцатый классы и 32 дошкольника.

На площади почти 8 тысяч кв. метров разместятся учебные кабинеты, кабинет робототехники и легостроения, мастерская живописи и рисования, библиотека, физкультурный и актовый залы, медицинский блок и столовая. На территории школы предусмотрены зона отдыха и игровые зоны для детей разного возраста. Учебное заведение откроет свои двери летом 2024 года.

В Тобольске идет капитальный ремонт школы № 16 в 10-м микрорайоне. Работы по кровле, утеплению и покраске фасада, замене оконных блоков подрядчик завершит в этом году.

- Полностью окончание работ по зданию и благоустройству территории запланировано на 2023 год. На прилегающей территории появится современное спортивное ядро, разновозрастные комплексы ГТО, детские игровые площадки для самых маленьких и зона отдыха, - рассказал глава города Максим Афанасьев.

Строители отремонтируют сети отопления, электро-, водоснабжения и водоотведения, цоколь и отмостку. Изменится дизайн всех внутренних помещений. В результате школа будет как новая, отвечающая всем современным стандартам. Капитальный ремонт школы продолжается в селе Чикча Тюменского района. Отремонтировать часть здания рассчитывают к концу 2022 года. С первого сентября школьники временно учатся в оздоровительно-образовательном центре «Энергетик», что в 11 км от села.

- Планируем, что в декабре ребята смогут вернуться в отремонтированную часть школы. Придется временно потесниться, но родители такое решение вопроса одобрили, - говорила глава района Светлана Иванова.

Подрядчик уже приступил к отделочным работам внутри здания. Контракт рассчитан до августа 2023 года.