В Тюменской области применяют передовые методики лучевой терапии при лечении онкозаболеваний Фото: Татьяна Коркина

Передовые методики лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний в Тюменской области возможны благодаря широкому спектру ультрасовременного оборудования в «Медицинском городе».

Не так давно технический парк пополнился еще одним аппаратом - высокоточным линейным ускорителем Halcyon. Аппарат используется для лечения онкогинекологического рака, рака предстательной железы, молочной железы, головы и шеи. Высокие дозы радиации попадают непосредственно в раковые клетки, не затрагивая окружающие здоровые ткани и тем самым уменьшая опасные побочные эффекты.

Аппарат позволяет применять сложные, высокоточные методы лучевой терапии, приводя пациента к излечению от злокачественной опухоли. В «Медицинском городе» линейный ускоритель функционирует с июня 2022 года. На сегодняшний день лечение прошли более двухсот пациентов.

По словам пациентов, прошедших курс лечения, процедура облучения не вызывает дискомфорта. Сеанс облучения занимает не более 5 минут, а низкий уровень шума, комфортный процедурный стол и приглушенный свет позволяют избежать чувства тревоги. Аппарат не касается тела пациента, бережно и точно направляет излучение со многих сторон и под разными углами. Такое лечение относится к местному, поскольку воздействует не на весь организм, а только на определенную часть тела. Длительность курса лучевой терапии зависит от особенностей заболевания, дозы и применяемого метода облучения и занимает от одного дня до 1,5 месяца.

- Во время выполнения процедуры облучения мы в режиме реального времени можем отследить, в каком положении находится поврежденный орган. Это дает возможность попасть в запланированную мишень с точностью вплоть до миллиметра, не задев при этом здоровые ткани, - рассказывает заведующая радиотерапевтическим отделением № 1 Татьяна Григоренко.

Специалисты «Медицинского города» активно делятся успешным опытом лечения пациентов на инновационном аппарате с коллегами из других регионов. Татьяна Борисовна и Ольга Михайловна Стахова, медицинский физик «Медицинского города», выступили на конференции в Волгограде с докладом, подробно описывающим как сам процесс воздействия ускорителя на злокачественную опухоль, так и положительные результаты лучевой терапии рака на аппарате Halcyon.

А в городской поликлинике № 12 врачи теперь пользуются уникальным визуализатором вен. Проекционные аппараты используются для нахождения подкожных вен и помощи медицинскому персоналу при выполнении инъекций и для забора крови.