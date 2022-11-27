В микрорайоне Плеханова строят школу на 1500 мест Фото: Татьяна Коркина

В микрорайоне «Плеханово» Тюмени ведется строительство школы на 1500 мест. Завершается заливка монолитного каркаса здания. Бригады ведут кладку стен и утепление фасада. Частично установлены оконные блоки. Ведутся электромонтажные и вентиляционные работы, раскладка слаботочных линий.

- Это первая школа, которую мы строим в монолитно-каркасном исполнении. После возведения каркаса, можно параллельно приступать к каменной кладке, монтажу инженерных систем. Это ускоряет процесс, - рассказывал начальник участка строительной организации Евгений Пузиков.

Здание общей площадью более 27 тысяч кв. метров будет состоять из 6 блоков в 3 и 4 этажа. В проекте два спортивных зала, библиотека, медицинский блок, столовая с обеденным залом на 750 посадочных мест и актовый зал вместимостью 375 человек.

- Мы впервые в Тюменской области заключили комплексный контракт на проектирование и строительство школы. Работы выполняет единая организация. Проект по готовности прошел обязательную государственную экспертизу. В марте было получено положительное заключение. И сразу началось строительство. Чтобы ускорить процесс, в мае текущего года подрядчику был предоставлен аванс. Учитывая темпы строительства, нет сомнений, что объект будет сдан в срок, - комментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Строительство школы идет в рамках реализации национального проекта «Образование». Срок выполнения работ по контракту - 1 июля 2023 года.

КСТАТИ

Кипит работа и на ул. Арктической, здесь строится школа на 1200 мест. Подрядная организация уже завершила возведение первого и третьего блоков здания