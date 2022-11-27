В Тюменской области строят детский сад с опережением сроков Фото: Татьяна Коркина

Детский сад «Березка» на 360 мест в жилом районе «Березняковский» строят с опережением сроков. Его откроют в марте 2023 года. До зимы к зданию подведут все инженерные коммуникации. После начнутся отделочные работы. Второй корпус детского сада № 127 полностью закроет потребность в местах для дошкольников района. В трехэтажном здании разместятся 16 групп для малышей в возрасте от 2 до 7 лет.

Также разработана проектно-сметная документация на ремонт прилегающих к садику улиц - Вагайской и Биатлонного проезда, на обустройство парковки. Детский сад возводят и в микрорайоне Ямальский-2. Это будет один из самых больших детских садов в Тюменской области. Одновременно он сможет принять 550 ребят.

На территории дошкольного учреждения уже установлены беседки для каждой группы и необходимые МАФы. В новом здании будет располагаться корпус № 3 детского сада № 95 г. Тюмени.

КСТАТИ

Город активно растет и необходимость в новых учебных заведениях встает остро. Вслед за домами строители возводят и образовательные учреждения. Так, школой № 56 станет в ближайшем будущем строящийся объект образования на 1200 мест в микрорайоне «Ново-Патрушево».

Строители планируют сдать здание в эксплуатацию в конце текущего года. Открытие нового муниципального общеобразовательного учреждения намечено на январь 2023 года. Также планируется, что новое образовательное учреждение - МАОУ «Гимназия № 4» - объединит второй корпус гимназии № 49 (на ул. Вьюжной, 4) и строящееся школьное здание в микрорайоне Ямальский-2 на 1200 мест.