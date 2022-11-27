В Упоровском районе до конца 2023 года откроется новая школа Фото: Татьяна Коркина

Школу на 40 учебных мест построят в селе Крашенинино Упоровского района до конца 2023 года. Она будет отапливаться энергией земли, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

- Подрядная организация пробурит на прилегающей территории школы 72 скважины глубиной 70 метров. На дне скважин установят зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя будет применяться раствор пропиленгликоля, - рассказали эксперты.

Система отопления школы от энергии земли безопасна для детей. В радиаторах и трубках теплого пола будет циркулировать нагретая пропиленгликолем вода, уточняют специалисты. Подобная технология отопления девять лет успешно работает в школе деревни Юрмы Вагайского района. Отметим, что школа в селе Крашенинино Упоровского района - одна из десяти школ, где каменное здание придет на смену деревянному. Своих учеников школа примет в конце 2023 года.

Кстати, все школы Тюменской области вместимостью свыше 1100 учеников оснащаются интеллектуальной системой управления освещением. Программно-аппаратный комплекс AWADA непрерывно измеряет уровень освещенности в классе и регулирует работу светильников.

Во всех помещениях нового корпуса школы № 30 г. Тюмени установлены датчики. Система настроена таким образом, чтобы освещение в каждой точке было равномерным.

Энергоэффективность освещения возрастает на 50%, увеличивается срок службы светильников. А главное, убран слепящий эффект, глаза учащихся меньше устают. Подобное оборудование ранее было смонтировано во втором корпусе школы № 94 г. Тюмени.

Еще одно интересное решение - управляемая крыша. В проект строительства школы в мкр. «Тура» на 1500 мест заложена укладка контролита. Этот материал на основе фольги позволяет в процессе эксплуатации находить повреждения кровли. Он укладывается под мембрану. Если в ней есть даже самые микроскопические повреждения, на контрольный прибор поступает сигнал. И в случае протечки не придется вскрывать большой участок кровли, достаточно наложить заплату на место повреждения. Это делается очень быстро.