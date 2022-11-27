Индекс сельхозпроизводства в Тюменской области выше, чем в среднем по России Фото: Татьяна Коркина

Индекс сельскохозяйственного производства, достигнутый в Тюменской области в 2022 году, превышает средний показатель по стране, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в регион. Важной задачей остается планомерное повышение благосостояния работников отрасли, подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Зарплата в сельском хозяйстве нашей страны растет год от года, аналогичная тенденция наблюдается и в Тюменской области. Министр также отметил позитивный показатель доведения средств господдержки АПК до аграриев, который составляет уже 77 процентов. В текущем году регион без сбоев завершил уборочную страду. Собрано более двух миллионов тонн зерновых, что значительно превысило изначальный прогноз. В сравнении с 2021 годом есть рост по рапсу, картофелю и овощам.

Глава Минсельхоза призвал обеспечить контроль подготовки материально-технических ресурсов для посевной 2023 года и исполнения структуры площадей. Грамотная работа в сфере мелиорации существенно повышает эффективность производства в растениеводстве. В госпрограмме по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиорации от региона участвуют 11 проектов, объем субсидий из федерального бюджета - порядка 18 миллионов рублей. Все средства доведены до получателей. На следующий год отобрано девять проектов на 13 миллионов рублей.

В животноводческой отрасли положительная динамика отмечается в производстве птицы. Также, по словам Дмитрия Патрушева, Тюменская область - один из немногих регионов, которые инициативно реализуют проекты по внедрению геномной селекции молочного скота. Это в перспективе окажет положительное влияние на рост продуктивных качеств животных.

В Тюменской области действуют более тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2023 году планируется выделить из областного бюджета средства на субсидирование закупок сельхозтехники агропредприятиями. Кроме того, экономическое положение тюменских аграриев улучшится в результате освоения новых рынков экспорта сельхозпродукции.