В Тюмени задержали рецидивиста из Кургана, объявленного в федеральный розыск

Скриншот видео задержания с сайта УМВД РФ по Курганской области.

В Тюмени задержали ранее неоднократно судимого, который расстрелял из травматического пистолета сотрудника кафе в городе Катайск. Специально для этого задержания в Тюмень приезжали курганские полицейские, а силовую поддержку им оказал СОБР тюменской Росгвардии.

В ночь на 14 ноября 32-летний рецидивист пришел пьяным в одно из кафе города Катайска и поругался с охранником заведения. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в сотрудника охраны, и, несмотря на то, что потерпевший не получил серьезных травм, нападавшего обвинили в покушении на убийство. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Несмотря на то, что мужчина скрывался, постоянно меняя города проживания и съемные квартиры, курганские полицейские его вычислили. 4 ноября разыскиваемый мужчина пытался вновь сменить адрес проживания, но был задержан: мужчина невежливо, но аккуратно уложили на снег и под прицелом оружия с лазерной указкой спросили, знает ли он, за что задержан...

Теперь жителю Курганской области грозит суд с последующим очередным лишением свободы. А пока он заключен под стражу.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее публиковала видеозапись задержания мужчины, который летом прошлого года задержал заложников в банке.