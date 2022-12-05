Эксперты хвалят опыт продвижения на экспорт товаров из Тюменской области

Российские регионы могут продвигать товары на экспорт не дожидаясь пинка из центра. Фото: Предоставлено "КП"

Заместитель председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Автономов считает, что регионам РФ необязательно ждать пинка из центра, чтобы развивать собственный экспорт.

Регионы, которые развивают международные отношения самостоятельно, значительно расширяют свои возможности товарообмена и продвижения на рынки других стран.

Автономов считает, что власти регионов недооценивают свои экспортные возможности, потому что на самом деле российские товары пользуются спросом в других странах.

– Есть у меня товарищ, который занимается изготовлением валенок с украшениями и продает их во Франции, где этот товар очень популярен, – рассказал Алексей Автономов, выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

– Хороший пример подает нам губернатор Тюменской области, – заявил он.

Тюменская область, как отметил Александр Моор на Тюменском экспортном форуме, давно и планомерно развивает сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Африки, СНГ, и, как показали события последнего года, тактика была выбрана верная. Правительство Тюменской области активно поддерживает местные предприятия-экспортеры. Компании участвуют в бизнес-миссиях. В этом году они прошли в Узбекистане, Казахстане и Иране.

В странах СНГ только в этом году провели 75 презентаций товаров из Тюменской области. Как результат, тюменские производители заключили 11 контрактов. 46 тюменских компаний приняли участие в международных выставках.

– В Тюменской области обеспечивается бесшовное сопровождение экспортно ориентированных компаний: от начала проведения переговоров до заключения контракта, – рассказал губернатор Александр Моор.

Активную поддержку тюменским экспортерам оказывает центр поддержки экспорта. При его содействии предприниматели активно размещают свои товары на международных электронных торговых площадках. Специалисты центра проводят консультации, помогают в проверке иностранного контрагента, подбирают оптимальные логистические маршруты, способствуют решению вопросов таможенного оформления и не только.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что тюменским компаниям-экспортёрам будут компенсировать расходы на перевозку товаров до границ РФ с другими странами.