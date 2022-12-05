В Тюмени младенца придавила деревянная доска

В Тюмени ребенка придавило доской. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени вечером 4 декабря едва не произошла трагедия. Поздно вечером скорую помощь направили в один из домов Тюмени после звонка матери, которая со страхом рассказала диспетчеру, что её годовалого малыша придавила деревянная доска. Дрожащим голосом тюменка объяснила, что из пальца ребенка течет кровь.

Пока к испуганной матери и ребенку ехала скорая помощь, диспетчер оформила на ребенка карту и рассказала, как оказать первую помощь и остановить кровотечение.

– Сильно прижмите рану бинтом или чистой тканью. Также можно наложит давящую повязку, затем – холод: приложите бутылку с холодной водой или любой продукт из морозильной камеры, обернутый в полотенце и целлофан, – проконсультировала фельдшер по приему вызовов Светлана Печерина.

Прибывшая через семь минут фельдшерская бригада доставила мальчика в детское отделение ОКБ № 2.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, стоит ли тюменцам приобщать маленьких детей к закаливанию. По мнению врача станции скорой помощи, это стоит делать только после консультации со специалистом.