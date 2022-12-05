В Тюменскую область привезут еще одну семью белых медведей от СУЭНКО

В Тобольск привезут мишек от СУЭНКО. Фото: Пресс-служба компании «СУЭНКО»

Белые медведи от СУЭНКО приедут в Тобольск 8 декабря. Уже известен маршрут, по которому они проедут перед тем, как остановиться на Красной площади.

Мама Шишка и медвежата Морошка, Тучка и Сонька впервые приехали в Тобольск в 2019 году. 8 декабря они снова проедут по улицам города, ярко сверкая ослепительными гирляндами. Их длина на Шишке достигает 4,8 км, на медвежатах – 2,9 км.

В 19.00 они стартуют с улицы Розы Люксембург и далее проедут по улицам Никольский Взвоз – Октябрьская – Доронина – Ремезова – Комсомольский проспект – Мельникова – проспект Менделеева – Комсомольский проспект – Ремезова. Всё путешествие займет по времени примерно 1 час.

Маршрут следования праздничного кортежа. Фото: Пресс-служба компании «СУЭНКО»

На следующий день, 9 декабря, в 19.00 состоится праздничное мероприятие с конкурсами, аниматорами и включением гирлянд на медведях.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что в областную столицу сначала приехали Матильда Потаповна с Умкой, Пломбиром и Топтыжкой. А затем привезли и огромного папу Мишу, высота которого составляет 9,5 метра. В Тюмени мишки также проехали по городским улицам праздничным кортежем.