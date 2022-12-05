Тюменцам могут запретить курить у подъездов и на остановках

Тюменцам могут запретить курить на остановках. Фото: Андрей Новиков

Новый запрет для тюменских курильщиков будут рассматривать в областной думе. Антитабачный законопроект предусматривает запрет на курение вблизи подъездов, у входов в торговые центры и кафе, на остановках общественного транспорта, также в надземных и подземных пешеходных переходах.

Законопроект уже внесен на рассмотрение думы. Таким образом думцы хотят оградить детей от табачного дыма.

Предполагается запрет курения на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды, не менее 5 метров от входов в общепит или от остановок.

Нарушителей этого запрета могут ожидать штрафы от 500 до 1 000 рублей.

Полиция Тюменской области выявила в 2021 году 630 правонарушений в сфере антитабачной деятельности. Курильщикам выписали 524 административных штрафа на сумму 296,5 тысячи рублей.

В 2021 году цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак».

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что в 2022 году курильщиков могут ждать новые штрафы.