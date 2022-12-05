В Тюмени передали в суд дело водителя, из-за которого погибли двое подростков

В Тюмени будут судить виновника смертельного ДТП. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершили расследование аварии, которая произошла 9 апреля 2022 года на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана. Тогда столкнулись «Мазда-6», которой управлял 42-летний тюменец и ВАЗ-21074, под управлением 17-летнего подростка. Виновником аварии, по версии следствия, стал именно водитель иномарки. Автомобиль, которым управлял 17-летний парень, ехал по правилам.

По версии следствия, в ночное время обвиняемый ехал на своей «Мазде» по Червишевскому тракту. На одном из перекрестков при повороте налево он не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении ВАЗ-21074 и столкнулся с ним. После удара ВАЗ-21074 отбросило на мачту уличного освещения, погибли молодой водитель и 14-летний пассажир, еще двое подростков 15-летнего возраста получили травму. Самый старший пассажир, которому на тот момент уже исполнилось 18 лет, не получил травм.

Водитель «Мазды» был трезв, но от ДТП это его не спасло.

Родители погибших и пострадавших подростков требуют возмещения вреда на сумму 1 млн 350 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в лобовом столкновении под Тюменью пострадали 5 человек.