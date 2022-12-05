К концу осени в России на 8% вырос рынок автокредитования

В России растёт рынок автокредитования. Фото: Вадим Бегун

Резкий рост автокредитования в России произошел именно в ноябре, когда общая сумма выданных кредитов превысила показатели предыдущего месяца на 8%. К таким выводам пришли эксперты банка ВТБ, проанализировавшие объемы автокредитования с начала 2022 года.

Этот показатель ниже прошлогоднего: 624 млрд против 1,1 триллиона соответственно. Но позитивный рост дает основания полагать, что по итогам декабря рынок может достигнуть отметки 670 млрд рублей.

В течение ноября клиенты ВТБ оформили автокредитов на 6 миллиардов рублей. Это более 5,8 тысячи сделок со средним чеков в 1 млн рублей. Общее количество клиентов банка, пожелавших воспользоваться автокредитованием, составило 47,5 тысячи человек. ВТБ выдал 57 млрд рублей по линии автокредитования.

Наибольшие объемы сделок зафиксированы в Московском регине (965 млн рублей), на втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (470 млн рублей), замыкает тройку наиболее активных по автокредитованию регионов Республика Башкортостан (244 млн рублей).

Наиболее популярны у россиян, пожелавших получить кредит на новую технику, отечественные автомобили. А безусловным лидером стала Lada Granta, которую предпочитают 6 из 10 заемщиков.

Кстати, именно новые автомобили предпочитают получать клиенты банков, пожелавшие воспользоваться автокредитованием. В 2022 году таких более половины.

– В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца. В ВТБ общий объем выдач с момента запуска программы уже приблизился к 7 млрд рублей, и сегодня доля господдержки в наших продажах составляет около 55%. Чаще всего на льготных условиях заемщики покупают машины в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. По нашей оценке, в декабре активность клиентов продолжит расти, что позволит российским банкам довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.