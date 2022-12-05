Гибель и травмы в результате пожаров и взрывов в нескольких регионах России потребовал расследовать Александр Бастрыкин

В Нижневартовские после взрыва погибли 6 человек. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Взрыв в жилом доме в Нижневартовске поручил внимательно расследовать руководитель Следственного комитета. ЧП произошло вечером 4 декабря. В результате взрыва бытового газа были разрушены перекрытия двух этажей, погибли по меньшей мере 6 человек. По состоянию на середину дня 5 декабря всё еще идёт разбор завалов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину сделать доклад об обстоятельствах происшествия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В этот же день, 4 декабря, в селе Карагай Пермского края во время пожара погибли мужчина и двое его детей, 2017 и 2018 года рождения.

В Оренбургской области в ночь с 3 на 4 декабря произошел пожар в одном из частных домов в областном центре, погибли 4 человека. Пожарные обнаружили тела мужчины и женщины, 42 и 43 лет, и детей, одного года и 9 лет.

А в Ярославле взрыв газа произошел уже утром 5 декабря. Здесь в 6.15, как и в Нижневартовске, взорвался газ. В результате обрушился чердак, а за ним и крыша. Есть пострадавшие.

От руководителей следственных управлений вышеуказанных регионов Александр Бастрыкин потребовал подробных докладов.

«Комсомольская правда» – Югра» продолжает следить за ходом событий в Нижневартовске, где в результате взрыва погибли 6 человек.