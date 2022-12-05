В ДТП под Тюменью пострадали 5 человек

На трассе под Тюменью столкнуись два автомобиля. Фото: Госавтоинспекция

На трассе Тюмень – Боровский – Богандинский столкнулись «Лада-Приора» и «Фольксваген». ДТП произошло поздно вечером 4 декабря на 31-м километре трассы Тюмень – Омск.

В пресс-службе тюменской ГИБДД сообщили, что аварию спровоцировал житель Ялуторовского района без прав, который выехал на своей «Приоре» на встречку.

У 32-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения. Проверить это на месте не было возможности, так как предполагаемый виновник аварии получил тяжелые травмы.

Предполагаемый виновник аварии был пьян. Фото: Госавтоинспекция

Кроме него пострадали еще 4 человека – 43-летний водитель и трое пассажиров «Фольксвагена», в том числе 18-летние парень и девушка.

Всего за минувшие выходные в Тюменской области произошло 9 ДТП, в которых погибли 2 человека, 15 человек были травмированы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Уватском районе в лобовом столкновении с большегрузом погибли водитель и пассажирка автомобиля ЗАЗ, жители посёлка Туртас. Здесь также произошло лобовое столкновение: легковой автомобиль выехал на встречку и практически полностью разрушился.