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НовостиАвто5 декабря 2022 9:32

В ДТП под Тюменью пострадали 5 человек

Спровоцировавший аварию не имел прав
Иван Литвинов
На трассе под Тюменью столкнуись два автомобиля.

На трассе под Тюменью столкнуись два автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция

На трассе Тюмень – Боровский – Богандинский столкнулись «Лада-Приора» и «Фольксваген». ДТП произошло поздно вечером 4 декабря на 31-м километре трассы Тюмень – Омск.

В пресс-службе тюменской ГИБДД сообщили, что аварию спровоцировал житель Ялуторовского района без прав, который выехал на своей «Приоре» на встречку.

У 32-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения. Проверить это на месте не было возможности, так как предполагаемый виновник аварии получил тяжелые травмы.

Предполагаемый виновник аварии был пьян.

Предполагаемый виновник аварии был пьян.

Фото: Госавтоинспекция

Кроме него пострадали еще 4 человека – 43-летний водитель и трое пассажиров «Фольксвагена», в том числе 18-летние парень и девушка.

Всего за минувшие выходные в Тюменской области произошло 9 ДТП, в которых погибли 2 человека, 15 человек были травмированы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Уватском районе в лобовом столкновении с большегрузом погибли водитель и пассажирка автомобиля ЗАЗ, жители посёлка Туртас. Здесь также произошло лобовое столкновение: легковой автомобиль выехал на встречку и практически полностью разрушился.