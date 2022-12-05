Тюменец избил сожительницу, которая после ресторана захотела в кафе

Тюменец избил сожительницу за требование пойти в кафе Фото: Предоставлено "КП"

Жительницу Тюмени доставили в больницу с множественными ушибами и травмой лица. Медики, уверенные в криминальном происхождении этих травм у 38-летней горожанки, вызвали полицейских. Женщина призналась, что ее избил сожитель.

Когда мужчину задержали, он рассказал о причине поступка. По его версии, после обильной выпивки в одном из ресторанов города он предложил вернуться домой. Но разгоряченная сожительница требовала продолжить вечер в другом заведении. Сожители поссорились, и тогда мужчина избил возлюбленную руками и ногами. В том числе по лицу.

Кстати ранее мужчина судим не был.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет.

Горячего 36-летнего тюменца оставили на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как 20-летняя жительница Заводоуковска избила скалкой знакомого, пришедшего к ней в пьяном виде.