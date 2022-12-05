Тюменца, которого подозревают в изнасиловании и ограблении 19-летней девушки, отправили в СИЗО

Тюменца подозревают в изнасиловании и ограблении.

В Тюмени 30-летнего мужчину отправили в СИЗО на полтора месяца. Его обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного Кодекса РФ.

По версии следствия, в октябре 2022 года Кирилл Ц., угрожая убийством, изнасиловал 19-летнюю девушку.

Но этого (по версии следствия) ему было мало, и через месяц он потребовал у тюменки 20 тысяч рублей. В противном случае обещал опозорить её в интернете, рассказав, что именно произошло. Когда девушка не согласилась отдавать деньги, он именно это и сделал.

Теперь Кирилла Ц. обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование с угрозой убийства – до 10 лет лишения свободы) , п. «б» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера с угрозой убийства – до 10 лет лишения свободы), ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни – до двух лет лишения свободы) , ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство – до 4 лет лишения свободы).

По постановлению суда обвиняемого будут содержать под стражей по 20 января 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменку изнасиловал гастарбайтер.