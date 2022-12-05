Тюменец отдал мошенникам 5 млн рублей «на рынке ценных бумаг»

Мошенники обманывают тюменцев на все более крупные суммы.

В Тюменской области не уменьшается количество случаев дистанционного мошенничества. По данным областной прокуратуры, только за последнюю неделю на различные уловки обманщиков попались 84 жителя региона. Общая сумма похищенного – более 29 миллионов рублей.

Схемы остаются прежними: использование страниц различных социальных сетей, обман потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предложения сверхдохода от вкладов в инвестиции.

По-прежнему популярны звонки из службы безопасности банка и предложения защитить вклады методом перевода их на «безопасный счёт».

Больше всего на этой неделе проспонсировал мошенников житель Тюмени, который увидел в интернете предложение вложиться в рынок ценных бумаг. Он самостоятельно перечислил неизвестным 5,1 млн рублей, не подозревая, что его обманывают.

Мошенники оказывают сильное психологическое давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, «сроки ограничены»...

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о жительнице областной столицы, которая перевела мошенникам 2,1 млн рублей.