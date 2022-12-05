В Затюменском парке открыли ледовую площадку

В Тюменском экопарке открыли каток. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

В экопарке Затюменский открыли ледовый каток площадью 1 400 квадратных метров. Некоторые тюменцы уже протестировали его. Каток бесплатный, открыт круглосуточно, но в его работе предусмотрены технологические перерывы для чистки и обновления льда.

Все места, где есть городские ледовые площадки, хоккейные корты, деревянные горки и ёлки, где проходят мероприятия, посвященные празднованию Нового года, можно найти на портале «Тюмень – наш дом» во вкладке «Зима»: https://winter.tyumen-city.ru/.

Любителям катания на коньках советуют перед выходом на лёд хорошо подкрепиться, надеть шапку, варежки, носки и выбрать коньки по размеру. На площадке не стоит создавать помехи другим посетителям: бегать, играть в хоккей, выполнять сложные элементы фигурного катания И уж точно нельзя выводить на лед домашних животных и бросать мусор.

Дети до 12 лет должны кататься на ледовой площадке в сопровождении взрослых, при этом всем нужно придерживаться правила, что движение осуществляется по большому кругу в направлении против часовой стрелки. Перед тем как выйти на лед, ознакомьтесь с правилами пользования катком, они размещены рядом!

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что катки уже залили на набережной Туры.