В Тюмени проблемный перекресток с ямой приводят в порядок

В тюмени приводят в порядок проблемный перекресток вблизи школы №15. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени завершаются работы по приведению в порядок перекрестка улиц Мало-Загородной и Котельщиков.

Сейчас на этом перекрестке монтируют металлические перила вдоль улицы Котельщиков, после чего приступят к установке идентичных на пересечении улиц.

Теперь пешеходы отделены от проезжей части, также в ближайшее время будут смонтированы дополнительные защитные экраны.

– К настоящему моменту на перекрестке появились светофоры и пешеходные дорожки. Ходить по этой улице стало значительно безопаснее, – сообщают в «Тюменьгортрансе».

Напомним, ранее местные жители жаловались на то, что им приходится идти практически по проезжей части, так как здесь не было дорожки для пешеходов. Кроме того, от проезжавших мимо машин летели грязные брызги.

Ежедневно здесь проходят почти 2 000 учащихся первого корпуса 15-й школы (ул. Северная, 1). В 2022 году в районе указанного перекрестка уже произошло 2 ДТП с пострадавшими.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что все работы в этом месте должны завершить до 20 декабря.