В Тюмени на автозаправке нашли гранату

На тюменской автозаправке нашли гранату.
Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области
В Тюмени утром 5 декабря на одной из автозаправок нашли гранату. На место выехала группа разминирования ОМОНа. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что речь идёт об автозаправке на Московском тракте.
Территорию оцепили росгвардейцы и сотрудники полиции.
– Найденный предмет идентифицировали как муляж гранаты, не представляющий опасности для окружающих. Находка передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, – пояснили в пресс-службе Росгвардии.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что житель областной столицы нашёл гранату в парке.