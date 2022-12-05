В Тюмени на автозаправке нашли гранату

На тюменской автозаправке нашли гранату. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени утром 5 декабря на одной из автозаправок нашли гранату. На место выехала группа разминирования ОМОНа. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что речь идёт об автозаправке на Московском тракте.

Территорию оцепили росгвардейцы и сотрудники полиции.

– Найденный предмет идентифицировали как муляж гранаты, не представляющий опасности для окружающих. Находка передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, – пояснили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что житель областной столицы нашёл гранату в парке.