В Тюмени ярким пламенем заполыхала машина во дворе

В Тюмени утром 5 декабря сгорел автомобиль. Фото: скриншот из видео в паблике "Тюмень ЧС".

В Тюмени утром 5 декабря сгорел автомобиль в районе Червишевского тракта. Очевидцы опубликовали в социальных сетях несколько видеозаписей, на которых видно, как автомобиль буквально на глазах выгорел как спичка.

«Вызвали пожарных, пока шёл дым. Приехали спустя пять минут. Пострадавших нет. Машину жаль», – пишет местная жительница.

Комментаторы разделились во мнениях о причине пожара. Кто-то предположил, что могло произойти короткое замыкание, но есть и такие, кто думает, что машину подожгли из зависти.

Предположительно, сгорел автомобиль марки «Тойота». Точный адрес пожара неизвестен.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Нижней Тавде в ночном пожаре погиб местный житель.